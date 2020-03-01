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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصراع يتطور».. تركيا تعتقل 3 صحفيين يمثلون وسائل إعلام روسية

الأحد 01/مارس/2020 - 03:44 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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صراع جديد، أشعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع روسيا، بعد اعتقال 3 صحفيين، من بينهم رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" الروسية الناطقة باللغة التركية، على خلفية كشف الوكالة تاريخ سرقة الدولة العثمانية ولاية هاتاي السورية.

وأكد موقع "أحوال" التركي، أن السلطات الأمنية اعتقلت 3 صحفيين من الوكالة من بينهم ماهر بوزتيبي، رئيس التحرير، مساء أمس السبت.

وتابع أن الخارجية الروسية تتابع عن كثب التحقيق مع الصحفيين الثلاثة الذي تم نقلهم إلى قسم الأمن في مدينة إسطنبول، مطالبة بتوفير السلامة للصحفيين الثلاثة؛ لأنهم ممثلو وسائل الإعلام الروسية في تركيا.

وأضاف أن الأمن التركي هاجم منازل الصحفيين الثلاثة خلال ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وفتحت الأبواب بالقوة واقتحمت المنازل، وألقت القبض عليهم.

وأشار إلى أنه في ظل الصراع الدائر في محافظة إدلب السورية ومقتل ما لا يقل عن 36 جنديا تركيا في غارة جوية سورية مساء يوم الخميس الماضي، كشفت وكالة سبوتنيك الروسية في نسختها باللغة التركية، أن مقاطعة هاتاي الحدودية بين تركيا وسوريا، قد سرقت عام 1939، بعد أن قدمتها لها فرنسا في هذا الوقت.

وأضاف أنه بموجب معاهدة لوزان لعام 1923، كانت هاتاي جزءًا من الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان، لكن فرنسا أجرت استفتاء قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية وصوت هاتاي لتصبح جزءًا من تركيا.

وأشار إلى أنه بعد محاولات الاحتلال التركي شمال سوريا، بدأت وسائل الإعلام السورية تسليط الضوء على الطريقة المشبوهة التي سرقت بها تركيا المقاطعة.

وأضاف أن من المعتقد على نطاق واسع أن أنقرة تدخلت وزورت النتيجة لصالحها، من أجل سرقة المقاطعة السورية.

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