ندوة تعريفية بمجالات السياحة في «ألسن عين شمس» 3 مارس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع شركة "سكاي سنتر" للسياحة، تحت رعاية الدكتور ة سلوى رشاد عميد الكلية، ندوة تعريفية بأنشطة الشركة في مجال الإعداد والتأهيل للعمل بمجال السياحة وخدمة العملاء، لطلاب وخريجي أقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، العاشرة صباح الثلاثاء، 3 من مارس الجاري، بقاعة مؤتمرات الكلية، حسب الدكتورة علا عادل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأوضحت أن الندوة تأتي في إطار فتح آفاق جديدة أمام أبناء الكلية مع الشركة، ومد جسور التعاون في تقديم خدمات الدعم والتدريب للطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل، على أن تحتسب الندوة ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية.