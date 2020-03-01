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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

19 عامًا على «المحور».. حسن راتب ضيف «90 دقيقة» مع الباز الليلة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:09 م
حسن راتب
حسن راتب
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يحل الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون «المحور»، ضيفًا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في حلقة الأحد من برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»، في الثامنة مساءً.

ويتحدث «راتب» للمرة الأولى عن كواليس تأسيس قناة «المحور» في عام 2001، وما يحدث خلف الكاميرات طوال 19 عامًا، ولماذا أطلق عليها قناة «الأسرة العربية».

ويكشف «راتب» عن رؤيته وخطته لتطوير شبكة قنوات «المحور» الفضائية خلال الفترة المقبلة، وعن رؤيته لدور الإعلام في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، وخصوصًا في ظل المستجدات الجديدة من إعلام تفاعلي وسوشيال ميديا وغيرها.

ويفتح رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون «المحور» قلبه، كاشفًا عن أسرار ذكرياته مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وما السر الذي دفعه لإطلاق اسم «الرئيس مبارك» على قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة سيناء فور علمه بوفاته، وسبب تخصيص جائزة في مجال البحث العلمي باسم الرئيس الراحل.

ويكشف رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن كيفية حصوله على قرار إنشاء جامعة سيناء من الرئيس الراحل مبارك منذ 15 عامًا، ومدى ارتباطه بسيناء والقبائل العربية، ثم ماذا بعد في سيناء.

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