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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم»: نستمع لطلاب «الثانوية» بشأن مقترح جدول الامتحانات

الأحد 01/مارس/2020 - 03:08 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
ريم محمود
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قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مازلت تستقبل آراء الطلاب علي الجدول المقترح للصف الثالث الثانوي، مشيرا إلى أن الهدف الاسمى هو راحة الطلاب والسماع ولمقترحاتهم للعمل علي تعديل الجدول.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للدستور أنه لا قلق من الجدول وسيتم تعديله بما يتوافق مع رغبة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشعب الثلاث.





وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم الخميس الماضي أن في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول إمتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http:thanwya.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.

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