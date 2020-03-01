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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقي للإناث الثلاثاء

الأحد 01/مارس/2020 - 03:03 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى 10 مارس الجاري، وبمكافأة 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، على الأعمال الفندقية "مطبخ، وسرفيس، وغرف".

وأشار وزير القوى العاملة، أن التدريب يتم بفندق "إنتركونتننتال سيتي ستارز" مدينة نصر، لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل 6 أيام أسبوعيا، مؤكدا أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.

وقال سعفان، إنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، ومن حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والسن من 18 إلى 30 سنة.

وأوضح، أن الطلبات تقدم مرفقة بها السيرة الذاتية، ولا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة البطاقة، والمؤهل، بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة.

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