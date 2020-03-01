الدكتورة دعاء سهيل لـ «الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بآمان

5 طرق لانقاص الوزن بأمان لكبار السن





كما إن منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لاتوجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضع فقط.





الدكتورة دعاء سهيل

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كبار السن المصابون بالسمنة يعانون كثيراً لن معظم الأمراض المصاحبة للسمنة تظهر عليهم من ضغط وسكر وقلب وآلام في العظام وخشونة المفاصل.الدكتورة دعاء سهيل استشاريالتغذية العلاجية والتخسيس والتجميل ،وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة ،واول من اسس فكرة التخسيس اونلاين ،توضح في التقرير التالي طرق انقاص الوزن بآمان لكبار السن.وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "الدستور" إن التعامل مع كبار السن يلزمه الدقة والحذر فيجب أن ينقص وزنه مع مراعاه للأمراض المصاحبة له.واكدت إن كورس التخسيس الذي يتم وصفه لكبار السن يكون مخصص لهم ويتكون من مجموعة من الألياف الطبيعية القادرة على التصدي لجميع العقبات التي قد يواجهها هذا العمر وتساعد على إنقاص وزنهم دون اي مضاعفات على الإطلاق، فعش بالراس بيريلاينم وفي مصر ولكن لدينه خلاصته ،فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"،وايضا هنا كخلاصة الجرسينيا ،وهو عشب مانع للشهية ،فالجرسينيا هيخلاصة HCA ،الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون.ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":