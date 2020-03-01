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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم كفر الشيخ» تُشارك فى تطوير فصول مدرسة النور للمكفوفين

الأحد 01/مارس/2020 - 02:58 م
تطوير فصول مدرسة
تطوير فصول مدرسة النور للمكفوفين
مصطفى عنز
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شاركت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فى إعادة تطوير فصول مدرسة النور للمكفوفين الابتدائية، وتقسيمها، ونظافتها.

وذلك عقب نقل طلاب مدرسة النور الابتدائية للمكفوفين، لمدرسة النور للمكفوفين الإعدادية والثانوية، لحين الانتهاء من إنشاء موقع مدرسة النور للمكفوفين الابتدائية، ضمن المواقع التي أُسندت لهيئة الأبنية التعليمية، لبدء أعمال البناء فيها، ليعود الطلاب للمدرسة بدءًا من العام الدراسى المُقبل.

جاء ذلك، بحضور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، وطارق مرسى، مدير إدارة التعليم الخاص، وهناء محمود مديرية المدرسة، وعدد من المسئولين بالمديرية، وإدارة التربية الخاصة.

وأكدت وكيلة الوزارة أنه تم تخصيص جناح كامل لأطفال مدرسة النور الابتدائية؛ ليضم أماكن مبيتهم وحجرات الدراسة، تخفيفًا على الطلاب بدلًا من انتقالهم بين مواقع دراستهم والمبيت، وإعادة تطوير الفصول وتقسيمها، وسرعة توصيل المياه للأدوار العليا بالمدرسة، وتوزيع الوجبات على الطلاب بأماكنهم بدلًا من المطعم، مراعاة لحالتهم الصحية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لا بد من تهيئة أماكن مبيت التلاميذ والتلميذات، وأماكن دراستهم، وتوفير كل سبل الراحة لهم، خاصةً أن تلك الفئة تحتاج لعناية كاملة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقد فى وقت سابق، مدرسة النور للمكفوفين، بمدينة كفر الشيخ، واطمأن على مستوى الطلاب، واستمع إليهم، وتعرف على الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بالمدرسة.

كما تفقد المحافظ، فصول المرحلة الابتدائية، والتى تضم 8 فصول، بعدد 62 طالبا، وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية، وأشاد بمستوى الطلاب والخدمات التعليمية بالمدرسة.

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