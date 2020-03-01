القوات المسلحة تدعم إغاثة المتضررين من السيول بجنوب السودان

طالب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة جنوب السودان في أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار جوبا بجنوب السودان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، بناء على الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.