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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نواب طهطا يشاركون الوزراء افتتاح المشروعات التنموية

الأحد 01/مارس/2020 - 02:51 م
افتتاح المشروعات
افتتاح المشروعات التنموية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شارك النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا والنائب أحمد هريدى، اليوم، في افتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وشهد الافتتاح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.

حيث تم افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية، بالإضافة إلى افتتاح وحدة بيطرية، وتسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج والمدارس تخدم نحو ١٧٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والمشروع يتضمن تنمية متكاملة لهذة القرى في قطاعات التعليم َالصحة والشباب وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات طهطا 58 مليون جنيه.
َ
وعقب ذلك قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يرافقه النائب مصطفى سالم والنائب أحمد هريدى بزيارة وتفقد اليوم الدراسي بالمدرسة اليابانية بطهطا.

وقام سالم بالترحيب بالوزير ومرافقيه بالنيابة عن أهل طهطا وسوهاج مطالبا بضرورة قيام الوزير بشكل شخصي بتقديم الدعم الكامل للمدرسة اليابانية بطهطا لأنها المدرسة الوحيدة بمحافظة سوهاج من المدارس اليابانية مطالبا الوزير بالتوسع في هذا النموذج بالصعيد ومحافظة سوهاج وكذلك دعم التعليمية بسوهاج خاصة في ما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للتلاميذ والمدارس والمعلمين الذين يعتبرون أهم ركن من أركان التعليم

وأكد النائب مصطفى سالم أن لجنة الخطة والموازنة تسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمالية لرفع الاستثمارات للتعليم بنسبة ١٠٠٪ خلال موازنة العام المالي القادم ٢١٢٠.

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