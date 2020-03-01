سكرتير الدقهلية: دور الأزهر لا يقل أهمية عن دور الجهات الأمنية

شارك سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، بعد ظهر اليوم، في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الدقهلية تحت عنوان "دور منطقة وعظ الدقهلية في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، والمقام بنادي الحوار بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد سعد موسي، مدير الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.وأكد السكرتير العام على ضرورة مواكبة الأئمة والوعاظ لتطورات العصر بالاطلاع على كل العلوم الحديثة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وغيرها، من أجل الوصول إلي الرأي السليم والفتوى الصحيحة في مختلف مجالات الحياة.وأشار "الفرماوي" إلى أن دور الأزهر الشريف لا يقل أهمية عن دور قواتنا المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه من خلال التصدي للأفكار المتطرفة والفتاوى المتشددة من الجماعات الإرهابية التي تأخذ الدين ستارا من أجل القتل والتخريب والدمار، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى جميع فئات وأطياف المجتمع لتعليمهم الدين الوسطي الصحيح.وأشاد السكرتير العام بدور علماء الأزهر في نشر الحب والتسامح بين المواطنين لنبين للعالم عظمة الإسلام في التعايش مع الآخر، وقبول الشراكة في الحقوق والواجبات، مما يحقق قوة النسيج الوطني بين أبناء الوطن الواحد.من جهته أكد الأمين العام المساعد للدعوة أن الأزهر الشريف هو قبلة العلم في مصر بل في العالم كله، وهو الذي يعلم العالم معنى الحب والتسامح وحب الوطن، وأن مجمع البحوث الإسلامية له دور كبير في نبذ العنف ومحاربة الأفكار المتطرفة والأحكام الدينية المغلوطة وغير الصحيحة، وأن هناك دورات تدريبية للأئمة والوعاظ في كافة العلوم الحديثة لإحداث ثورة معلوماتية تواكب تطورات العصر.من جانبه، أكد مدير عام الوعظ بالدقهلية أن الوعاظ ينتشرون في كافة أرجاء المحافظة متسلحين بمنهج الأزهر الوسطي، ليبثوا روح الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين من خلال دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والتفاعل مع كل مستجدات القضايا الفقهية المعاصرة التي تمس واقع المواطنين فيبصرونهم بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.