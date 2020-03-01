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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نور الدين» يتفقد المنشآت الصحية والخدمية بحي غرب كفر الشيخ

الأحد 01/مارس/2020 - 02:48 م
نور الدي يتفقد المنشآت
نور الدي يتفقد المنشآت الصحية
مصطفى عنز
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية والخدمية بحى غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة سير وانضباط العمل، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

حيث تفقد المحافظ، شارع الدلتا بدءًا من مزلقان السلخانة وحتى المزلقان الوسطانى، فضلًا عن تفقده شارع بورسعيد، وسوق سيدى مبارك، بالإضافة إلى تفقده عيادة عمر بن الخطاب الشاملة للتأمين الصحى، ومحلات أحمد عرابى بحي غرب "مشروع المدينة"، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، برفع كفاءة النظافة العامة بالسوق القديم، مع تطويره بالشكل الحضارى، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ كفر الشيخ، مكتب بريد ثانٍ كفر الشيخ بشارع بورسعيد، فضلًا عن تفقده مكتب بريد الزواوى بشارع سكة روينة، مشيرًا إلى أنه سيُتابع مع رئيس هيئة البريد، لسهولة الحركة، وحسن معاملة المواطنين، وسرعة الانتهاء من الإجراءات.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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