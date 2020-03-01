تأجيل محاكمة 66 متهمًا بـ «فض رابعة» إلى جلسة 4 أبريل
الأحد 01/مارس/2020 - 02:46 م
شيماء حسينطباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا، في قضية فض اعتصام رابعة المسلح لجلسة 4 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
جدير بالذكر، أن المحكمة كانت قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ66 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
جدير بالذكر، أن المحكمة كانت قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ66 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.