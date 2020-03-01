تأجيل محاكمة 66 متهمًا بـ «فض رابعة» إلى جلسة 4 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا، في قضية فض اعتصام رابعة المسلح لجلسة 4 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، «ميدان هشام بركات ‏حاليا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض ‏تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل‎.‎جدير بالذكر، أن المحكمة كانت قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ66 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن ‏البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين‎.‎