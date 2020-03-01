9600 محاولة من المهاجرين لدخول اليونان الليلة الماضية

أعلن نائب وزير الدفاع اليوناني الكيفيديس ستيفانيس، اليوم الأحد، أن المهاجرين الذين تجمعوا عند الحدود اليونانية التركية قاموا بنحو 9600 محاولة لعبور البلاد خلال الليلة الماضية.وقال ستيفانيس- قبيل مغادرته إلى منطقة الحدود، وفقًا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية: "إن كل المحاولات نجحنا في إفشالها".وذكرت السلطات اليونانية أنه على الحدود عند مدينة كاستانيي، كان هناك نحو 3 آلاف مهاجر في انتظار عبور اليونان.وكانت الشرطة اليونانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا، أمس السبت، حيث اتهمت اليونان أنقرة بإرسال المهاجرين إلى الحدود في هجوم منظم، وقالت إنها مصرة على إبعادهم، فيما صرحت أنقرة يوم الخميس الماضي، بأنها لن تمنع من الآن فصاعدًا مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا، وذلك بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية.