مغامرة أردوغان الفاشلة.. سوريا وليبيا تتفقان ضد العدوان التركى على أراضيهما

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، صباح اليوم الأحد، وفدا ليبيًا رسميًا برئاسة عبد الرحمن الأحيرش، نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية.وبحث الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة تفعيلها في مختلف المجالات، بما يتناسب وتطلعات الشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية بينهما، وكذلك بما يضمن التنسيق المستمر لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما، وفي مقدمتها العدوان التركي على سيادة كلا البلدين واستقلالهما والتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية.من جانبه، أكد المعلم على الأهمية الكبيرة التي توليها سوريا لعلاقاتها مع الأشقاء في ليبيا، وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين، مشددًا على أن الظروف والتحديات التي تواجه البلدين تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية، والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين الشقيقين وما يشكله ذلك من خطر على سيادتيهما، وكذلك على الأمن القومي العربي، وفقا لوكالة سانا السورية.وعرض الوزير المعلم التطورات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب المدعوم من جهات خارجية يأتي في مقدمتها النظام التركي، مشددًا على أن سوريا ستستمر بمكافحة هذا الإرهاب حتى عودة الأمن والأمان لكل أراضيها وخروج القوات الأجنبية المحتلة وغير الشرعية التي تخرق السيادة السورية وتنهب ثروات الشعب السوري وتفرض سياسات تهدد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب لما يشكله ذلك من مصلحة وطنية وقومية لكليهما.من جانبه، نقل الوفد الليبي للوزير المعلم سعادة الشعب الليبي بالتقدم الذي تحققه سوريا في حربها على الإرهاب ومواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا وغيرها، مشيدًا بالانتصارات التي تحققت والأمن والأمان الذي بات منتشرا في معظم الأراضي السورية بفضل صمود وقوة الشعب والجيش والقيادة في سوريا.كما عرض الوفد الليبي تطورات الأوضاع في ليبيا وبشكل خاص الأطماع التركية هناك وإرسال تركيا للآلاف من المرتزقة إلى ليبيا ومحاولات النيل من وحدتها وسلامتها وانتهاك سيادتها من قبل تركيا وغيرها من الدول الطامعة بها وبثروات شعبها، مؤكدًا إصرار الليبيين على مواجهة هذه التدخلات والأطماع حتى عودة الأوضاع لطبيعتها واستعادة الأمن والرفاه الذي يطمح له الشعب الليبي.وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل والعدوان التركي على البلدين وفضح سياساته التوسعية والاستعمارية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون في كل المجالات.