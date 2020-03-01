رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مغامرة أردوغان الفاشلة.. سوريا وليبيا تتفقان ضد العدوان التركى على أراضيهما

الأحد 01/مارس/2020 - 02:43 م
العدوان التركي
العدوان التركي
مروة عنبر
طباعة
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، صباح اليوم الأحد، وفدا ليبيًا رسميًا برئاسة عبد الرحمن الأحيرش، نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة تفعيلها في مختلف المجالات، بما يتناسب وتطلعات الشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية بينهما، وكذلك بما يضمن التنسيق المستمر لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما، وفي مقدمتها العدوان التركي على سيادة كلا البلدين واستقلالهما والتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية.

من جانبه، أكد المعلم على الأهمية الكبيرة التي توليها سوريا لعلاقاتها مع الأشقاء في ليبيا، وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين، مشددًا على أن الظروف والتحديات التي تواجه البلدين تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية، والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين الشقيقين وما يشكله ذلك من خطر على سيادتيهما، وكذلك على الأمن القومي العربي، وفقا لوكالة سانا السورية.

وعرض الوزير المعلم التطورات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب المدعوم من جهات خارجية يأتي في مقدمتها النظام التركي، مشددًا على أن سوريا ستستمر بمكافحة هذا الإرهاب حتى عودة الأمن والأمان لكل أراضيها وخروج القوات الأجنبية المحتلة وغير الشرعية التي تخرق السيادة السورية وتنهب ثروات الشعب السوري وتفرض سياسات تهدد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب لما يشكله ذلك من مصلحة وطنية وقومية لكليهما.

من جانبه، نقل الوفد الليبي للوزير المعلم سعادة الشعب الليبي بالتقدم الذي تحققه سوريا في حربها على الإرهاب ومواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا وغيرها، مشيدًا بالانتصارات التي تحققت والأمن والأمان الذي بات منتشرا في معظم الأراضي السورية بفضل صمود وقوة الشعب والجيش والقيادة في سوريا.

كما عرض الوفد الليبي تطورات الأوضاع في ليبيا وبشكل خاص الأطماع التركية هناك وإرسال تركيا للآلاف من المرتزقة إلى ليبيا ومحاولات النيل من وحدتها وسلامتها وانتهاك سيادتها من قبل تركيا وغيرها من الدول الطامعة بها وبثروات شعبها، مؤكدًا إصرار الليبيين على مواجهة هذه التدخلات والأطماع حتى عودة الأوضاع لطبيعتها واستعادة الأمن والرفاه الذي يطمح له الشعب الليبي.

وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل والعدوان التركي على البلدين وفضح سياساته التوسعية والاستعمارية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون في كل المجالات.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

بمباركة أردوغان.. تفاصيل تهريب اللاجئين السوريين من تركيا لليونان

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020

الصور

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

مستشفى النجيلة: لا صحة لاستقبال حالتين مصابتين بفيروس كورونا

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل لـ «الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بآمان

الدكتورة دعاء سهيل لـ "الدستور": يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بآمان

أعراض مرض الكورونا.. أطعمة غنية بفيتامينات تحمي من الإصابة بالفيروس

دراسة جديدة تكشف آليه انتقال فيروس كورونا

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«الثقافة الجديدة» تحتفي بالأدب المنسي وتحاور شمس الدين الحجاجي

افتتاح معرض الفنان أحمد نوار وسط حضور جماهيري

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمكتبة المستقبل.. الأحد المقبل

«ميريت الثقافية» تناقش سجال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة