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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال لنظيره النمساوي: لم نبتز أحدًا بملف اللاجئين كما فعلت دول أخرى

الأحد 01/مارس/2020 - 02:43 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا والوفد المرافق له، اليوم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور علي عبدالعال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة، واصفًا العلاقات المصرية النمساوية بأنها راسخة وممتدة ومتميزة، مشيرًا للزيارة التي قام بها رئيس جمهورية النمسا للمشاركة في المنتدى الأوروبي الإفريقي، ولقائه مع المستشار النمساوي على هامش تلك المشاركة.

قدم "عبدالعال" لمحة عن دور مجلس النواب وتشكيله، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية النمساوية، ومشيرًا إلى دور مجلس النواب في إقرار العديد من التشريعات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا ما حققته الدولة المصرية من طفرات في مجال البنية التحتية في الطرق، وتطوير الموانئ لتكون بمثابة عوامل جذب للاستثمار.

تطرق "عبدالعال" إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستعرضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث أقر مجلس النواب قانونًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكل حقوق المواطنة، مؤكدًا أن مصر تسهم في أمن أوروبا وأن الدولة المصرية لا تبتز أوروبا بملف اللاجئين مثلما فعلت دول أخرى.

كما ناقش الدكتور على عبدالعال جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وأكد أن مصر بذلت جهودًا دءوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود، خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقليمية، منتقدًا الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي وأمن أوروبا.

أكد "عبدالعال" أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل حيث تهتم بالحقوق الاجتماعية من تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الشامل، وبناء مساكن للفئات المهمشة، كما تعمل الدولة المصرية على القضاء على الخطاب التحريضي وتتبني خطابًا يقوم على التسامح والاعتدال.

من جانبه، أعرب فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل انعكاسًا لمشاعر الصداقة بين البلدين وتنامي العلاقات المصرية النمساوية.

وأضاف أن النمسا وأوروبا ينظران إلى مصر كشريك مهم يتمتع بالاستقرار، واصفًا مصر بأنها بوابة إفريقيا، كما أبدى رئيس برلمان النمسا تقديره للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة مشيدًا بالوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

واختتم رئيس برلمان النمسا لافتًا إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، ومشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

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