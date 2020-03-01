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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاملين لسرقة اللوحات الإرشادية من الطرق بالشروق

الأحد 01/مارس/2020 - 02:39 م
حبس عاملين
حبس عاملين
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس عاملين لسرقتهما اللوحات الإرشادية بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور ضابط المباحث المعین بالقول الأمني أعلى الطریق الدائري ـ دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط كل من "محمود م"، 27 سنة، عامل، "عمر.ع"، 36 سنة، عامل والسابق اتهامه في قضية خطف شخص، حال استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية.

وضبط بحوزتهما 2 لوحة معدنية إحداها إرشادیة للطرق، والأُخرى بطول 2 × 50.2 مترا مدون عليها "السویس ـ الرحاب ـ مدینتي"، و2 أعمدة حدیدیة بطول 50.3 أمتار، وجاكوش، بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من الطريق الدائري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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