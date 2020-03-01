النقض تقبل طعون 5 متهمين قتلوا شابًا خنقًا بدمنهور

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 5 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في اتهامهم بقتل شاب خنقا بسبب خلافات سابقة.وجاء منطوق الحكم بتخفيف الحكم على المتهم الأول من الإعدام للسجن المؤبد، وتخفيف الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث من الإعدام للمشدد 15 سنة، وقضت المحكمة بالبراءة لمتهم صادر ضده حكم بالإعدام وتخفيف الحكم على المتهم الخامس من السجن المؤبد لـ3 سنوات.وحضر للدفاع عن المتهمين من الأول للخامس المستشار إسماعيل بركة، المحامي بالنقض والدكتور حسنين عبيد اللذين دفعا ببطلان التحريات لعدم الجدية والكفاية ببطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وانتفاء سبق الإصرار كظرف مشدد بعنصريه الزمني والنفسي وانتقاء نية القتل وانتقاء الإسناد المادي في جرائم القتل والسلاح والخطف والاحتجاز وعدم وجود بعض المتهمين وقت واقعة القتل.كانت تحقيقات النيابة بدمنهور كشفت عن قيام المتهمين بقتل المجني عليه "عبد السلام.ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ودبروا اتفاقا جنائيا بأن أوهم أحد المتهمين المجني عليه بنقله بالسيارة وقاموا بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.