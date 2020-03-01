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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بـ«مذبحة كرداسة» إلى 6 أبريل

الأحد 01/مارس/2020 - 02:36 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهم اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 6 أبريل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.

كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة، في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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