الشعراوي كمال مديرًا لمستشفى المنصورة الجامعي الرئيسي لمدة عام

أصدرت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور الشعراوي كمال موسى أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، بمنصب مدير لمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى لمدة عام.وأضاف القرار أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ونظرًا لأنه قد انتهت فى ٢٦ فبراير الماضى المدة القانونية لقرار رئيس الجامعة رقم ١٠٧٨ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه مديرًا عامًا للمستشفيات الجامعية.وأشار القرار إلى أن تعيين "الشعراوى" جاء بناءً على ترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمراكز الخاصة له وعلى ما ارتأته عميدة الكلية للصالح العام ولحسن سير العمل بالمستشفى الجامعى الرئيسى.