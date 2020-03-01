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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يستطلع آراء المواطنين فى خدمات التضامن الاجتماعى

الأحد 01/مارس/2020 - 02:35 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمبنى مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كان في انتظاره حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وكل القيادات التنفيذية بالمديرية.

وفى ضوء زيارته المديرية استطلع الداودي آراء المواطنين واستمع إليهم حول الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على الدور الذي تقوم به المديرية في إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وأوصى العاملين بالمديرية بضرورة تلبية احتياجات الأهالي والاستجابة لطلباتهم في حدود القانون.

وعلي هامش جولته بمديرية التضامن الاجتماعي تابع الداودي والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال مبادرة "قنا تتجمل بالتعليم" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم ويقوم بتنفيذها طلاب ومعلمو المدارس الفنية وتستهدف تجميل ودهان أكشاك الكهرباء بالشوارع لإظهارها بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة مثمنا الجهود التي يبذلها الشباب، ومؤكدا على ضرورة استثمار طاقاتهم واستغلالها بالشكل الأمثل باعتبارهم هم المستقبل.

ولفت إلى أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.

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