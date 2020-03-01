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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض الفنان أحمد نوار وسط حضور جماهيري

الأحد 01/مارس/2020 - 02:34 م
معرض الفنان أحمد
معرض الفنان أحمد نوار
نضال ممدوح
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وسط حضور جماهيري كبير من الفنانين والإعلاميين، افتتح هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، معرض "بين الحرب والقناع" لفنان مصر التشكيلي الدكتور أحمد نوار.

ضم المعرض ثمانين لوحة، تحمل موضوعات وطنية، مثل: معزوفة النصر ومعزوفة الشهيد وإرادة وطن.

وأشار "قنديل" إلي أن المعرض سيستمر لمدة شهر، وسيشهد تدشين كتاب عن تجربة الفنان الكبير، من تأليف الفنان والناقد د. مصطفي عيسي، كما ستقام علي هامشه ورشة فنية تستمر لمدة أسبوعين للطلبة والهواة بإشراف أحمد نوار.

ساهمت مسيرة الفنان المصري الرائد أحمد نوار، مواليد مدينة الغربية عام 1945، في تحويل تشكيل الفن في موطنه الأم والعالم العربي، وأثرت في حراك الفن الحديث من خلال الدراسات والتجارب على مدى 40 عامًا.

تفكك أعمال الفنان نوار، الحاصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة القاهرة (1967)، ودرجة البروفيسير في الرسم من أكاديمية سانت فرناندو في مدريد (1975)، لتكوين تتداخل فيه أشكال هندسية حادة الروابط المتشابكة بين البشرية والحضارة لتضعها تحت المجهر، وتحفز مشاعر المتلقي لاتخاذ رد فعل استجابة المتغيرات المتسارعة، ويصبح جزءًا من التغيير أو يكون التغيير بحد ذاته.

تقلد الفنان نوار عدة مناصب مهمة في مسيرته الفنية، منها: رئيس قسم المتاحف في المجلس الأعلى للتحف في مصر (1994 - 1999) المشرف العام لصندوق نوبا (1996 - 1998) عميد ومؤسس كلية الفنون الجميلة في جامعة مينا في مصر (1982 - 1988) مستشار في المركز الوطني للأبحاث في مصر (1980 - 1983) ومستشار في مجلس الشعب (البرلمان المصري) منذ 1999. وبعد أول معرض فردي له في متحف القاهرة عام 1965، تتالت مشاركات الفنان نوار في المحافل الفنية على صعيد مصر والعالم حيث أقام 80 معرضًا شخصا، وشارك في اكثر من 100 معرض جماعي ومهرجانات وبينالي في مصر والنرويج والسويد واسبانيا وفرنسا والكويت والعراق وايطاليا والولايات المتحدة وكوبا والامارات والنمسا والاردن والمغرب والبرازيل وغيرها من الدول في الفترة من 1969 الى 2012.

أشرف الفنان والاكاديمي المصري على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات في مصر، وله عدة مقالات في النقد الفني في أهم الصحف العربية، وهو حاصل على جائزة الشراع الذهبي للطباعة من بينالي الكويت الدولي (1987) وجائزة امتياز خاصة ل"مصر القرن الواحد والعشرين" في الدورة الاولى لبينالي بيكين للفن الدولي (2004) وغيرها من الجوائز.

من أهم مقتنيي أعمال الفنان ضمن مجموعتهم الخاصة على سبيل العد وليس الحصر: متحف الفن الحديث في القاهرة، متحف الفن المعاصر في مدريد، المقتنيات الخاصة لمؤسسة فريدريك ستاد في النرويج، جامعة مالقة الاسبانية، وزارة الثقافة في فرنسا والمتحف العربي للفن الحديث في قطر بجانب اقتنائها من قبل اشخاص ومتاحف ومؤسسات أخرى.

معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار
معرض الفنان أحمد نوار

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