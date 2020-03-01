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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: 292 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين

الأحد 01/مارس/2020 - 02:29 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالي مبلغ 292.5 ألف جنيه، لعدد 154 مستفيدا، خلال شهر فبراير الماضي.

يأتى ذلك في إطار مواصلة العمل من أجل تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومساعدتهم في حياة كريمة، والحرص على المتابعة اليومية لكافة شكاوى المواطنين، والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة، ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم.

وأوضحت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم خلال شهر فبراير الماضي، صرف مساعدات مالية لعدد 40 مستفيدا من غير القادرين بإجمالي 31.6 ألف جنيه، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، كما تم تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة لـ27 مريضًا بتكلفة 167 ألف جنيه، وصرف مساعدات علاجية شهرية لعدد 87 مستفيدا بإجمالي 94 ألف جنيه.

ووجه محافظ مطروح لإدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم.

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