طلاب جامعة كفرالشيخ يزورون إدارة الحماية المدنية (صور)

زار وفد من طلاب جامعة كفر الشيخ، إدارة الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تحت إشراف العميد رضا عبدالحميد مدير إدارة الحماية المدنية، للتعرف على أهمية دور العمل الشرطي في حماية الأرواح والممتلكات.وقدم ضباط الإدارة شرحًا مُبسطًا لدور شرطة الحماية المدنية فى كيفية التعامل مع الحرائق، والأجسام الغريبة، ومدى التضحيات التى تُقدمها قوات الشرطة فى خدمة المجتمع، والجهود التى يبذلونها فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن استراتيجية الجامعة ترتكز على دعم وتشجيع مثل تلك الندوات التثقيفية، لتنمية مهارات الطلاب والعاملين، وتبنى أساليب التدريب والتوعية المختلفة، للتعامل فى حالة الأزمات أو الكوارث.