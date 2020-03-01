المؤبد لـ7 قتلوا امرأة وابنها في مشاجرة ثأرية بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد قتلوا إمرأة وابنها في مشاجرة ثأرية بالمعادي وانقضاء الدعوي لمتهم ثامن بوفاته.صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبد المجيد، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.وتبين من خلال أوراق الدعوى أن المتهمين هم "ذ. م"، و" ح. أ"، و"إ.ا"، و"ع. م"، و"م.ا"، و"أ.م "، و"م.م"، و"م.ا".وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بقتل المجني عليهما "ن. م"،وابنها " م. ص" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وتربصوا لهما بمكان مرورهما الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وما أن شاهدوا المجني عليهما حتى أطلقوا تجاههما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما الاصابات التي أودت بحياتهم بالإضافة إلى إتلافهم عمدا مجموعة سيارات خاصة بالمواطنين من قبيل فرض السيطرة والبلطجة والتلويح بالقوة.وأضاف قرار الاحالة قيام المتهم الخامس بالاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين على قتل المجني عليهما، بأن ارشدهم إلى المجني عليهما وامدهم ببيانات حركتهم وحرضهم بالقول على إزهاق روحيهما أخذا بالثأر لمقتل شخص من ذويهم.وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين من السادس حتى الثامن اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع علي قتل المجني عليهما بأن اتحدت إرادتهم جميعا على إزهاق روحيهما، فتربصوا للمجني عليهما لمدة عشرة أيام حتى يعلموا أماكن ترددهما واعدوا الاسلحة النارية والذخائر " بنادق آلية " وأمدها للمتهمين من الأول حتى الرابع لتنفيذ جريمتهم.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حسين أحمد، حارس أمن، انه اثناء تواجده بالعقار محل عمله، سمع صوت إطلاق أعيرة نارية بكثافة، وباستطلاعه للأمر شاهد سيارة "ملاكي" تقف بوسط الطريق العام وبها العديد من آثار لطلقات نارية وتبين له أن بداخلها المجني عليهما، وبهما اصابات عديدة من أعيرة نارية في أنحاء متفرقة بجسدهما.