نشرة «دفتر أحوال» بأبرز الضبطيات وقرارات النيابة العامة اليوم

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قررت محكمة الطفل بالجيزة معاقبة فتاة قاصر بالحبس 3 سنوات لانتحال صفة الغير، والتزوير في محاضر رسمية، حيث كشفت تحقيقات النيابة، عن ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من فتاة تقيم بمنطقة الطالبية، تتهم ابنة عمتها بالتزوير وانتحال اسمها أثناء ضبطها في قضية الدعارة.تمكن أهالى قرية بنيامين من العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس على طريق العبد التابع لمركز شربين، حيث تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من أهالى قرية بنيامين بعثورهم على جثة شاب مصاب بطلق نارى بالرأس على طريق العبد بالقرب من القرية.بدأ احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، وينفذ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية في هذا اليوم عروض محاكاة عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وتفكيك العبوات الناسفة وحماية المواطنين.تقدَّم المحامي الدكتور حسين عبد الله المطعني بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد رئيس الوزراء بصفته (الرئيس الأعلى للحكم المحلي) لإعادة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى محطة مترو الأنفاق (الشهداء) والمنشآت والميادين التي تمت إزالة اسم مبارك من عليها عقب ثورة 25 يناير.فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام فرارجي ونجل شقيقه بتعذيب طفل شقيق الأول حتى الموت بمنطقة السيدة زينب.