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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى مطالبة زينة أحمد عز بدفع مصروفات مدرسية للتوأم

الأحد 01/مارس/2020 - 01:34 م
زينة و احمد عز
زينة و احمد عز
حسام التمساح
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قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات دعوى جديدة أقامتها الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني، كمصروفات دراسية لتوأمها عزالدين وزين الدين لجلسة 23 مارس الجاري.

وحضر المحامون عن الطرفين، وقدم دفاع الفنانة زينة حافظة مستندات قال إنها تخص فيلم "الممر"، وطلب المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، بالتصريح باستخراج القرارات الخاصة من وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدرسة الدولية المقيد بها التوأم عزالدين وزين الدين، والمدرسة المقيد بها نجل شقيقة زينة، كما طلب الاطلاع على الحوافظ المقدمة من دفاع زينة.

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