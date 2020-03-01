نائب البطريركية الكاثوليكية يرأس يوم «رتبة التوبة» بالإسكندرية

أقامت الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، "رتبة التوبة" بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل، في قداس روحي تأملي في إطار المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية.وشارك القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة بالإسكندرية.وتضمن اليوم، عددًا من الفقرات الروحية، مثل: التأملات والترانيم، وممارسة سر المصالحة.وفي سياق متصل، اجتمع الأنبا باخوم، مع القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، بأول اجتماع للمجلس الرعوي بالإسكندرية في كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأمناء مجالس الكنائس.وقام بتعريف المجلس الرعوي وبأهميته للكنيسة بالإسكندرية، ودار الحوار حول عدد من الموضوعات المهمة للكنيسة والمجتمع الكنسي.