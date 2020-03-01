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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تنظم برنامج زيارة لطلبة المدارس للجهات الشرطية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:30 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نفذت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، برنامجًا يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس، لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات "النجدة، والمرور، والحماية المدنية"، حتى يتعرف الطلاب على الدور الذي تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن.

استقبلت تلك الجهات التابعة لمديريات أمن "الفيوم، أسيوط، دمياط، المنوفية" عددًا من طلبة المدارس تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال "الحماية المدنية، والمرور، والنجدة، وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، وتوعيتهم بطرق الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة العامة، وكذا تحقيق السيولة المرورية.

وزار طلبة إحدى المدارس قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، وما يقومون به من مهام لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وزار ضباط وأفراد مديريات أمن "دمياط، أسيوط" عددًا من المدارس لتوزيع الهدايا على الطلبة ومن بينها كتاب توعوي للأطفال "كلنا واحد، وارسم لون" والذى يتضمن بعض المعلومات الشرطية المتعلقة بالأمن والسلامة بمحتوى جاذب وبأسلوب مبسط يتوافق مع مراحلهم العمرية.

عقد وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديريتي أمن أسيوط وجنوب سيناء، ندوة تثقيفية ببعض المدارس للتعرف على دور إدارتي الحماية المدنية والمرور، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب تتضمن شرحًا مبسطًا للوقاية من أخطار الحريق وتعرض الإرشادات المرورية.

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