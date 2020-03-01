الدكتورة دعاء سهيل لـ "الدستور": يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بآمان

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "الدستور" إن التعامل مع كبار السن يلزمه الدقة والحذر فيجب أن ينقص وزنه مع مراعاه للأمراض المصاحبة له.

واكدت إن كورس التخسيس الذي يتم وصفه لكبار السن يكون مخصص لهم ويتكون من مجموعة من الألياف الطبيعية القادرة على التصدي لجميع العقبات التي قد يواجهها هذا العمر وتساعد على إنقاص وزنهم دون اي مضاعفات على الإطلاق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر ولكن لدينه خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون.

كما إن منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضع فقط.



