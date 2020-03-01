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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل لـ "الدستور": يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بآمان

الأحد 01/مارس/2020 - 01:27 م
الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل
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كبار السن المصابون بالسمنة يعانون كثيراً لن معظم الأمراض المصاحبة للسمنة تظهر عليهم من ضغط وسكر وقلب وآلام في العظام وخشونة المفاصل.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي طرق انقاص الوزن بآمان لكبار السن.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "الدستور" إن  التعامل مع كبار السن يلزمه الدقة والحذر فيجب أن ينقص وزنه مع مراعاه للأمراض المصاحبة له.

5 طرق لانقاص الوزن بأمان لكبار السن


واكدت إن كورس التخسيس الذي يتم وصفه لكبار السن يكون مخصص لهم ويتكون من مجموعة من الألياف الطبيعية القادرة على التصدي لجميع العقبات التي قد يواجهها هذا العمر وتساعد على إنقاص وزنهم دون اي مضاعفات على الإطلاق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر ولكن لدينه خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون.

كما إن منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة  يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضع فقط.


ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":


والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



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