كورونا يخلي مركزًا للتسوق بوسط إسرائيل

أخلت السلطات الإسرائيلية مركز تسوق في مدينة "غفعتاييم" وسط إسرائيل، اليوم الأحد، بسبب مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن قرار الإخلاء جاء بعد توجه أحد الأشخاص إلى عيادة طبية بالمول للفحص، خشية إصابته بفيروس "كورونا".وكانت وزارة الصحة في إسرائيل قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، ثاني حالة إصابة بالفيروس، لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بالفيروس عقب زيارته إيطاليا- التي تشهد تفشيا للفيروس.وكان مسافران إسرائيليان قد أودعا "الحجر الصحي" بأحد مستشفيات إسرائيل قبل أسبوع، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي انتشر بها الفيروس.