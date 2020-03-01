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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير الشرطة المتخصصة يكرم رجال القوات المسلحة وأسر الشهداء

الأحد 01/مارس/2020 - 01:25 م
اللواء هاني جرجس،
اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كرم اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، عددًا من قيادات القوات المسلحة التي حضرت احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، وعددًا من أسر الشهداء وعددًا من قيادات الحماية المدنية السابقة والحالية تقديرًا لإنجازاتهم.

وبدأ صباح اليوم احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، وتفقد مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، ورجال القوات المسلحة، معرض أجهزة الحماية المدنية الخاص بكل المعدات واستمعوا لشرح وافٍ عن استخدامات تلك المعدات.

وينفذ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية في هذا اليوم، عروض محاكاة عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وتفكيك العبوات الناسفة وحماية المواطنين.

وبدأت المحاكاة بورود بلاغ بوجود جسم غريب، ثم تحديد عنصر كشف المفرقعات (الكلب) وتوجيهه لمكان الاشتباه ثم استعراض خطوات فريق المفرقعات لإقامة كردون أمني حول السيارة المشتبه بها، وارتداء الضابط البدلة الواقية، وتصوير الجسم المشتبه به؛ لتحديد نوع الجهاز المستخدم في إبطال مفعول الجسم المتفجر، ثم استعراض خطوات الروبوت في التعامل مع العبوة وتفكيكها دون وقوع خسائر بشرية.

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