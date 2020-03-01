الأرصاد: غدًا الطقس مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة
الأحد 01/مارس/2020 - 01:24 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحًا، كما تظهر الشوائب العالقة نهارًا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة.
ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1:4 إلى 1:8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1:8 إلى 2:4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 10 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 11 20
مطروح 09 17
السلوم 09 20
سيوة 06 21
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 21
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 12 21
نخل 08 18
نويبع 15 22
طابا 10 21
كاترين 05 16
الطور 15 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 13 24
مرسى علم 14 24
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 22
المنيا 08 23
أسيوط 08 23
سوهاج 10 24
قنا 10 25
الأقصر 10 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 11 26
الوادي الجديد 10 24
شلاتين 15 26
أبو رماد 16 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 17 22
ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1:4 إلى 1:8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1:8 إلى 2:4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 10 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 11 20
مطروح 09 17
السلوم 09 20
سيوة 06 21
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 11 21
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 21
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 12 21
نخل 08 18
نويبع 15 22
طابا 10 21
كاترين 05 16
الطور 15 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 13 24
مرسى علم 14 24
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 22
المنيا 08 23
أسيوط 08 23
سوهاج 10 24
قنا 10 25
الأقصر 10 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 11 26
الوادي الجديد 10 24
شلاتين 15 26
أبو رماد 16 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 17 22