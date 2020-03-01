الأرصاد: غدًا الطقس مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

الصغرى العظمى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحًا، كما تظهر الشوائب العالقة نهارًا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة.ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.ويكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1:4 إلى 1:8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1:8 إلى 2:4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 11 21شبين الكوم 11 21طنطا 10 21دمنهور 11 20الإسكندرية 12 20بلطيم 11 20مطروح 09 17السلوم 09 20سيوة 06 21بورسعيد 11 19دمياط 11 19الزقازيق 11 21الإسماعيلية 10 21السويس 11 21العريش 11 20رفح 10 19رأس سدر 12 21نخل 08 18نويبع 15 22طابا 10 21كاترين 05 16الطور 15 23شرم الشيخ 16 25الغردقة 13 24مرسى علم 14 24الفيوم 10 21بنى سويف 10 22المنيا 08 23أسيوط 08 23سوهاج 10 24قنا 10 25الأقصر 10 25أسوان 11 26أبوسمبل 11 26الوادي الجديد 10 24شلاتين 15 26أبو رماد 16 24حلايب 16 22رأس حدربة 17 22