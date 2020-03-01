وزير الخارجية الأسبق: مصر أثبتت جدارتها في إدارة الملفات الحدودية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أثبتت جدارتها وتفوقها فى إدارة الملفات الحدودية فى الأربعة حدود، وأثبتت أن لديها رؤية مستقبلية وضربات استباقية ناجحة فى تأمين كافة الحدود، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا التنمية التى يستفاد منها المواطن المصرى، مشيرا إلى أن ما حدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة وما تتعرض له هو الأول من نوعه فى التاريخ.وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر شباب الباحثين الأول الذي تنظمه كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية مع معهد العلوم الإدارية، أن هناك تطورات عديدة يشهدها العالم منذ 2011 وحتى الآن وفق إطار استراتيجى وتحالفات جديدة بين الدول لم تكن متوقعة، منها زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة الهند وهى زيارة غير مسبوقة.وأشار إلى أن هناك تحالفات جديدة تحدث فى العالم مثل تحالف روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى وجود تغييرات فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يستدعي تغيير الكتب السياسية والعلوم الإدارية التى يتم تدريسها للطلاب وتوعيتهم بما يجرى فى العالم من خلال المحاضرات والندوات.كما أوضح أنه فى ظل هذه المتغيرات العالمية أصبحت كل دولة تنظر إلى أمنها القومى من خارج حدودها، وأصبحت هناك تدخلات عابرة للحدود مثل ما يحدث بين تركيا وليبيا، وهو ما يستدعي رؤية مستقبلية للحفاظ على الأمن القومى وهو ما تقوم به الدولة المصرية بجدارة.كما أكد أنه فى الوضع الحالى لا توجد حدود سياسية فى عدد من القضايا، والتى أصبحت تصيب العالم كله مثل الهجرة غير الشرعية وفيروس "كورونا"، حيث أصبحت تصيب البشر مهما كانت جنسيته، وهى قضايا عابرة للحدود فى ظل الظروف والمتغيرات الجديدة.