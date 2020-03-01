اتحاد الصناعات يناقش رحلة عمل إلى غانا وكوت ديفوار

تعقد لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وبحضور سفيري دولتين غانا والكوت ديفوار، يناقش استعدادت اللجنة لتنظيم رحلة عمل إلى دولتي غانا وكوت ديفوار، من الفترة 10 - 19 مارس المقبل، بمشاركة اكثر من 20 شركة، بحسب تصريحات الدكتور شريف الجبلي لـ"الدستور".وتتضمن الزيارة، وفق تصريحات الجبلي الخاصة، غرف الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الجلود.