تطوير مركز شباب أولاد صقر بالشرقية بتكلفة 475 ألف جنيه

صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب بالشرقية، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال استكمال وتشطيب الدور الثاني بالمبنى الإداري بمركز شباب راغب بتكلفة 236 ألف جنيه، ومركز شباب العوينات بتكلفة 286 الف جنيه، بمدينه أولاد صقر، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب اولاد صقر بتكلفة 475 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى 59 %.أضاف وكيل وزارة الشباب أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بتطوير 5 مراكز شباب بتكلفة مليون و400 ألف جنيه ‏شملت مراكز شباب "سنجها بأبو حماد - راغب وأبو العوينات بأولاد صقر، - الصالحية ‏القديمة بفاقوس - قرية السلام ببلبيس"، مشيرا إلى أنه جارٍ ‏تنفيذ مشروع إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و850 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 97 ٪.