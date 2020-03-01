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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤتمر حول تسوية المنازعات الرياضية.. الثلاثاء

الأحد 01/مارس/2020 - 01:16 م
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي للرياضة والقانون "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" بعد غد الثلاثاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، أن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية الكثير من المنازعات الرياضية المتعلقة بتطبيق الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية – مثل الأندية الرياضية والاتحادات الأولمبية والبارالمبية، وأعضاء الجمعيات العمومية لها – وكذلك منازعات تنفيذ العقود في المجال الرياضي وتفسيرها كعقود رعاية اللاعبين المحترفين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وعقود إنشاء الشركات المساهمة في مجال الاستثمار الرياضي، وكذا عقود الدعاية والإعلان في المجال الرياضي، واستخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية، فضلًا عن المنازعات المتعلقة بتعاطي المنشطات في المسابقات الرياضية، وغيرها.

يهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية وجود قانون للرياضة وإنشاء آليات وطنية لتسوية المنازعات الرياضية وفقًا لمبادىء وقواعد الميثاق الأولمبي واللوائح الرياضية الدولية المختلفة، وبيان الآثار السلبية لعدم وجود قانون للرياضة على منظومة النشاط الرياضيين أندية ومدربين وفنيين وإداريين.

ويحضر المؤتمر مشاركون من المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، جمهورية العراق، المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وستعرض في المؤتمر تجارب من مصر والإمارات والمغرب واليمن وليبيا، وفلسطين.

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