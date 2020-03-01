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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد 01/مارس/2020 - 01:16 م
موانئ
موانئ
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن المتداولة، اليوم الأحد، بلغت 20 سفينة.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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