تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن المتداولة، اليوم الأحد، بلغت 20 سفينة.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.