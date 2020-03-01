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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تليجراف: تركيا تستخدم اللاجئين كورقة ضغط فى لعبتها القذرة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:15 م
اللاجئين
اللاجئين
هدير سند
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قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن اليونان استقبلت الآلاف من المهاجرين، الذين كانوا يحاولون عبور الحدود مع تركيا باستخدام بالأسلاك الشائكة والقنابل المسيلة للدموع، وسط تهديدات بعدم التهاون في منعهم من دخول البلاد، لافتًة إلى أن اللاجئين أصبحوا "ورقة ضغط" تستخدمها تركيا في لعبتها السياسية القذرة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت محاصرة الآلاف من المهاجرين، أمس السبت، عند نقطة بازاركول الحدودية، حيث أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على نحو 300 لاجئ كانوا يحاولون عبور الحدود البرية عند نهر إفروس.

وتجمعت حشود من أفغانستان والعراق والصومال وسوريا على طريق ضيق يقع بين الأراضي التركية واليونانية، وتمت محاصرتهم بالأسلاك الشائكة وحرس الحدود المسلحين.

وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأول الجمعة، أن بلاده لن تتهاون مع أي "دخول غير شرعي" إلى أراضيها في وقت يتجمع مئات من طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا.

وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": "أريد أن أكون واضحا، لن يتم التساهل مع أي دخول غير شرعي إلى اليونان، نحن بصدد تعزيز أمن حدودنا".

وأعلنت تركيا الجمعة أنها لن تمنع بعد اليوم المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وقد قضى الآلاف منهم ليلتهم عند الحدود، كمحاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتزاز دول حلف الناتو بفتح الطريق أمام الملايين من اللاجئين للتوجه لأوروبا، في محاولة لإسكات كل الانتقادات الموجهة ضده بشأن سياساته الخارجية.

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