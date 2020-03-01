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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جانتس: مستمر فى رئاسة «أزرق أبيض» حال التوجه لانتخابات رابعة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:14 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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قال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم الليكود، لن يتمكن من النجاح في الانتخابات الحالية، ومن ثم لن يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، موضحًا أن حزبه "أزرق أبيض" يسعى إلى الفوز في هذه الانتخابات.

وأضاف أنه في حالة التوجه لانتخابات كنيست رابعة، فهو مستمر في ترؤس حزب "أزرق أبيض"، ولن يتم تغييره، مؤكدًا أنه لن يتعاون مع القائمة العربية المشتركة في تشكيل الحكومة، لكن سيكون هناك تواصل معهم فيما يخص المجتمع العربي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وتجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلية الثالثة خلال عام، غدًا الإثنين، في ظل اشتعال المنافسة بين نتنياهو وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، وكذلك القائمة العربية المشتركة التي أصبحت تمثل القوة الثالثة.

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