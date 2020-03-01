مستشار «وعى»: المبادرة تعمل على الفئات الأكثر تهميشًا وفقرًا

قالت منى أمين، مستشار مبادرة "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "وعي" يعمل على الشق الثقافي والمعرفي للفئات الأكثر تهميشًا والأكثر فقرًا، منوهة بأنه يوجه التوعية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في مصر بأكملها، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي وحده لن يخرج بالأسرة من دائرة الفقر.وأضافت منى أمين، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الفقر أنواع عديدة، لافتة إلى أن هناك فقر مادي وفقر ثقافي ومعرفي، وفقر فرص، وبرنامج "وعي" يعمل مع كل برامج الوزارة لمواجهة الفقر بالوعي، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مع برنامج "فرصة" لتوعية المواطنين بكيفية الوصول لفرص العمل.وأوضحت مستشار مبادرة وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج جزء منه خاص بالأمية، ويهدف للتأكيد على أن التعليم قوة في أي عمر، موضحة أن من يقوموا بنشر الوعي ضمن البرنامج بالمحافظات رائدات اجتماعيات تابعات لوزارة التضامن ومكلفات بالخدمة العامة.