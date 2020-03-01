تحويلات مرورية مؤقتة بطريق مصر أسوان الزراعى بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن وضع خطة تحويل مرورية مؤقتة، بطريق مصر أسوان الزراعي، وذلك لبدء تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بمحطة مياه قرية المطاهرة القبلية، والتي سيتم تنفيذها على طريق مصر أسوان الزراعي وكذلك الجزء الشرقي لشارع الجمهورية اعتبارًا من تقاطعه مع شارع الشهداء، وذلك بالتنسيق مع وحدة مرور المركز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب.أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أنه تم وضع خطة تحويلات مرورية، بطريق مصر أسوان الزراعي، بحيث يكون الطريق اتجاها واحدا للقادم من اتجاه أسوان، والقادم من اتجاه القاهرة، يتم تحويله مروريًا إلي شارع بورسعيد بداية من محكمة أبوقرقاص، خروجًا مرة أخرى من شارع كليوباترا إلي طريق مصر أسوان، على أن يتم تحويل مروري لمركبات النقل الثقيل للقادم من الشمال قبل دخول مدينة أبوقرقاص عبر طريق الشيخ مبارك إلى طريق المحيط.أشار رئيس المركز، إلى أن أعمال الحفر سوف تستغرق ١٥ يومًا، بداية من غد الإثنين حتى 17 مارس الجاري، وتهدف تلك الأعمال لاستكمال ربط شبكة المياه الخاصة بالمحطة الجديدة، ويهدف التحويل المروري إلى تخفيف زحام المركبات على طريق مصر أسوان الزراعي ومنع ظهور أي تكدسات مرورية، مشددًا على الشركة المنفذة وضع علامات إرشادية لسائقي السيارات مع تكليف المرور بتكثيف انتشار الخدمات المرورية بطريق مصر أسوان وشارع بورسعيد لمتابعة حركة المركبات على مدار اليوم بالكامل.