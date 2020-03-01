صحة المنيا تستعد لحملة التطعيم ضد الحصبة العادية والألمانية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء الاستعداد والتجهيز لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والمزمع تنفيذها بدءًا من 8-3-2020 حتى 26-3-2020.أوضح الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات. ويتم التطعيم عن طريق فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات وكذلك فرق تطعيم ثابتة بجميع التوابع والقرى.وعقدت المديرية اجتماعا بحضور وكيل المديرية والدكتور منير عبد الله، مسئول الوزارة والمشرف العام على الحملة في محافظة المنيا والدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي ومشرفي المديرية على الحملة، وتمت مناقشة المرور على الإدارات ومدى استعدادها والانتهاء من التدريبات الخاصة بفرق العمل.من جانبه قال الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي، إنه تم البدء في تدريب الفريق الطبي وفرق الإشراف والكتبة والتمريض، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وجار في الوقت الحالي تسلم المستلزمات الخاصة بتنفيذ الحملة وتوزيعها على الإدارات الصحية حسب المستهدفات المقررة؛ كما أشار إلى أنه تم عقد الاجتماعات الخاصة بالإعلان عن الحملة وتوعية الأهالي بالقرى عن طريق الرائدات الريفيات بأهمية التطعيم.