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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة السمكية

الأحد 01/مارس/2020 - 01:10 م
محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك
سارة الوردانى
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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة السمكية بمدينة أبوحماد والبالغة مساحتها 200 فدان، وتضم 29 حوضًا سمكيًا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

أوضح المحافظ أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضارة لصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 طن في الدورة الواحدة.

أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ دراسة إنشاء بورصة للأسماك على مساحة 5 أفدنة بقرية طارق بن زياد بجنوب سهل الحسينية لرفع المعاناة عن كاهل منتجي الأسماك، وتقليل نفقات النقل وتقديم الأسماك بأسعار مناسبة للتجار والمستهلكين.

وجه محافظ الشرقية مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على محدودي الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة متمثلة في الجهات المعنية تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الاستيراد.

حضر الافتتاح لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وهبة عبدالتواب مديرة إدارة المزارع السمكية.

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