19.3 مليار جنيه موازنة الدعم النقدى العام المقبل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3.6 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19.3 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، يخصص 52% منها لغير القادرين على العمل، كالمرأة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، 48% لغير القادرين على العمل، مضيفة أن الوزارة تعمل على تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج من خلال تدريبهم لدى الغير أو العمل لصالح أنفسهم.وأعربت القباج، خلال توقيع بروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة غبور للتنمية لتمويل التعليم المهني، عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة غبور، معلنة عن توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50% من المبلغ الذي سيتم دفعه للتدريب، شرط الاستمرار، كما أعلنت عن إتاحة 5 مراكز تكوين مهني، من مراكز الوزارة لمؤسسة غبور بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطي المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثي من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأي الشباب والمصانع وغيرها.