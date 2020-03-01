بعد انفصالها.. رحمة تطرح كليب «أنا يصعب عليا» على "يوتيوب"

طرحت المطربة رحمة فيديو كليب جديدًا بطريقة الليركس فيديو لأغنية "أنا يصعب عليا" على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".الأغنية كلمات مصطفى مرسي، لحن وليد سعد، توزيع مدحت خميس، مهندس صوت ياسر أنور، ومنفذي الكليب إستايلست بوسي العدلي، مكياج وكوافير إياد البيروتي، فوتوغرافيا هشام شانا، مونتاج وإخراج ياسر عبدالرازق.وتدور الأغنية حول فكرة بُعد الحبيب عن حبيبته رغم تمسكها به وقسوة قلب الرجل وبرودة مشاعره تجاه الجنس اللطيف، حيث تقول كلماتها: أنا يصعب عليا تشوفك عنيا ومامدش إيديا وأسلم عليك.. بقى بعد اللي بنا يرضيك يبقي حالنا بعدنا وخصامنا ما تشوف حل فيك.. إزاي عايزني أشوفك.. وأداري عني طيفك.. ده أنا كل حاجة فيا.. بتفكرني بيك.