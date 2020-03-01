سهرة مع الكلارينت للفنانة هدى حسني بمسرح سيد درويش

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفلا فنيًا موسيقيًا، لعازفة الكلارينت، هدى حسنى وفرقتها، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.هذا، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الألحان، منها "فيها حاجة حلوة، قلبي دليلي.. أنا بعشق البحر، إن راح منك يا عين، أطلب عنيه، حلوة يا بلدي، الدنيا ربيع، ال جاني بعد يومين"، بالإضافة إلى ميدلى لألحان كل من الفنان محمد عبدالوهاب.. والفنانة فيروز.كما يشارك بالحفل الفنان محمد الخولي بمجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: النهر الخالد، لا مش أنا اللس أبكي، فين طريقك، حاجة غريبة، التوبة.يشار إلى أن هدى حسني تخرجت من المعهد العالي للكونسرفتوار في عام 1998 وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبي.. مهرجان بعلبك.. مهرجان جرش.