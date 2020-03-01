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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأطباء العرب: الاتحاد يقوم بدور توعوي كبير في مواجهة «كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 01:04 م
الدكتور أسامة رسلان
الدكتور أسامة رسلان
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قال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، إن الاتحاد يقوم بدور توعوي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعريف صحيح بالمشكلة وأبعادها، وتدريب الأطباء على كيفية محاربة الفيروس، وكيفية تشخيص الفيروس والوقاية منه، لافتًا إلى أن الدور التنفيذي في مواجهة الفيروس يرجع إلى وزارة الصحة.

وأوضح رسلان- خلال حوار له- أن الاتحاد يحاول توفير كل المعلومات اللازمة حول الفيروس حتى يستفيد منها كل فرد ويحاول أن يقي نفسه من الإصابة بالفيروس.. مشيرًا إلى أن الاتحاد أقام يومًا علميًا حول فيروس كورونا تحت عنوان "فيروس كورونا بين التهوين والتهويل".

في سياق آخر، قال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن الاتحاد عمل خلال العام الماضي على عدة محاور من خلال عدد من المعاهد والمراكز الصحية والطبية سواء داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن من بينها المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد)، والذي قام بتخريج 18 دفعة بالدبلومات والشهادات المهنية بمصر والسودان، وأقام 22 دورة تدريبية وورشة عمل ويومًا علميًا بإجمالي حضور 889 طبيبًا، كما شارك المعهد في ثلاثة مؤتمرات علمية كبرى، كذلك المركز العربي للجودة وتأهيل المستشفيات للاعتماد (أرقى)، والذي أقام 6 دورات تدريبية وورشة عمل بإجمالي حضور 219 طبيبًا، كما شارك في تأهيل 3 مستشفيات كبرى للاعتماد.

وأضاف أن المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) كان من بين المراكز التي عمل الاتحاد من خلالها؛ حيث نظم المركز خلال 2019م أكثر من 30 نشاطًا توعويًا (دورات تدريبية - حملات توعوية - ورش عمل - ندوات تثقيفية) لأكثر من 50 ألف مستفيد، بالإضافة إلى الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية، والتي اعتمدت الهيئة خلال عام (2019) 7 مؤتمرات علمية متخصصة محلية ودولية، بالإضافة إلى لجنة الإغاثة والطوارئ، والتي عملت في عدد من الدول منها مصر والتي استفاد منها 5607 مستفيدين من العيادات والقوافل الطبية، والصومال (ما يقرب من 300 ألف مستفيد من الخدمات الطبية + 985 عملية جراحية)، فضلا عن إقامة 15 دورة تدريبية وورشة عمل لما يقرب من 2500 من الأطباء والتمريض والصيادلة بالمستشفى المصري بالصومال.

وأضاف أن هناك أيضًا المركز العربي لمكافحة العمي (إبصار)، والذي استطاع خلال 2019 فحص وعلاج 4600 مريض رمد وإجراء 550 عملية مياه بيضاء بكل من ليبيريا - جنوب إفريقيا - الكاميرون - بنين، كذلك مراكز (معاك) لرعاية الطفل والتي أقامت 23 دورة وورشة عمل بإجمالي 250 مستفيدًا من المتخصصين في مجال التربية الخاصة و183 نشاط وفعالية بإجمالي 1194 مستفيدًا في "القاهرة - الإسكندرية - أسوان - الفيوم - الوادي الجديد - العريش".

وتابع رسلان أن اتحاد الأطباء العرب يسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى تفعيل التعاون ويمثله معهد معتمد من جهة، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي يترأسه الدكتور عمر الرواس من جهة ثانية؛ من أجل تطوير المنظومة الصحية العربية، والتعاون مع "البورد العربي" في تقديم برامج مهنية في تخصصات غير تقليدية يحتاج إليها الأطباء العرب والمجتمع.

وفيما يتعلق بالمؤتمر السنوي لاتحاد الأطباء العرب والمقرر عقده خلال مارس الجاري، أكد الدكتور أسامة رسلان أن المؤتمر سيناقش عددًا من الموضوعات التي تهم الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، ومن أبرز هذه الموضوعات: (الجديد في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، أمراض الكبد الفيروسية والتجربة المصرية الرائدة، سلامة المرضى والأخطاء الطبية والسلامة الدوائية، مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إدارة الأزمات والكوارث الطبية، محو الأمية الصحية وأثره على جودة الرعاية الصحية، التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).. كما تم استحداث محاضرة خاصة عن فيروس كورونا المستجد نظرًا لأهميته خاصة بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية.

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