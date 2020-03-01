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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المعدات والأدوات الكهربائية»: السوق الإفريقية جاذبة لمنتجاتنا

الأحد 01/مارس/2020 - 01:04 م
عاطف عبد المنعم
عاطف عبد المنعم
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اعتبر عاطف عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسواق الإفريقية من أهم الأسواق التي يستهدفها قطاع المعدات والأدوات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، واصفًا إياها بـ"الواعدة والجاذبة"، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات للمصنعين والمصدرين المصريين للتواجد في الأسواق الإفريقية.

وقال عبدالمنعم، إن الشعبة شاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض والبعثات الخارجية لتحديد واحتياجات الأسواق الخارجية من القطاع، وأسهمت هذه المشاركة بشكل كبير في تحديد الأسعار المناسبة لعرض المنتجات المصرية التي تناسب السوق الإفريقية، خاصة في ظل منافسات كبيرة من صناعات دول أخرى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أهمية المشاركة في المعارض الخاصة بالمعدات والأدوات الكهربائية، واعتبرها فرصة للترويج للمنتج المصري بصفة دائمة في جميع البلدان، مشيدًا بدور المكاتب التجارية التي تلعب دورًا كبيرًا في التسهيل على الشركات المصرية المشاركة في المعارض، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة.

وشدد عبدالمنعم على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية "أغادير"، والتجارة الحرة الإفريقية، وغيرهما من الاتفاقيات لتنشيط العلاقات التجارية بين مصر ودول إفريقيا، خاصة أن هذه الأسواق تتميز بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بها، وهو ما يمثل فائدة كبيرة لصالح الاقتصاد المصري.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة، فإن قائمة الصادرات المصرية إلى قارة إفريقيا خلال العام 2018 ضمت 30 منتجًا متنوعًا، بقيمة 4.75 مليار دولار، مرتفعة من 3.64 مليار دولار خلال 2017، بزيادة نسبتها 30.34%، وتمثل الصادرات لإفريقيا 16.2% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم.

وأشار التقرير الذي أعدته إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن السلع المصدرة إلى إفريقيا خلال 2018 تضمنت البلاستيك ومنتجاته بقيمة 354 مليون دولار، الحديد والصلب بـ215.8 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار بقيمة 160.9 مليون دولار، السكر ومنتجاته بقيمة 139.4 مليون دولار.

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