رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذير«بلومبرج».. اقتصادى: ستحدث فجوة تصنيعية بسبب «كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 11:57 ص
كورونا
كورونا
إيمان ماهر
طباعة
مع تصاعد وتيرة تفشى "كورونا"، حذرت وكالة بلومبرغ من تأثير الفيروس على توقف السلاسل التكنولوجية العالمية.

"تباطؤ النمو"
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: إن هناك تأثيرًا على الاقتصاد العالمى، فمن المتوقع أنه سيؤثر على تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى بمقدار 1.%.

"توقف المصانع"
وأكد أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصينى خسر 160 مليار دولار جراء تراجع حركة التجارة من وإلى الصين، بجانب توقف كثير من المصانع، بالإضافة إلى حالة الحذر من جانب باقى الدول، خاصة بعد انتشار الفيروس فى إيطاليا، فرنسا، أمانيا، إسبانيا، وأمريكا، مما أدى إلى تراجع حركة الطيران.

"البحث عن بدائل"
وتابع: "تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، سيكون فى الأجهزة والمعدات التى نستوردها من الصين، وتقدر بين 25٪ و27% من مستلزمات إنتاج وأجهزة ومعدات وقطع غيار، لذلك يجب التفكير فى بدائل والاتجاه نحو هونج كونج، إندونيسيا، كوريا، وماليزيا، حتى لا تحدث فجوة تصنيعية تؤثر على وجود السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، وبالتالى ارتفاع الأسعار فى ظل عدم وجود إمداد مستمر لتلك المنتجات، مما قد يسهم فى ارتفاع معدل التضخم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

واشنطن تعلن الطوارئ بعد وفاة أول حالة بـ«كورونا»

الصور

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

بعد تحديث السيستم.. انتظام صرف «تموين مارس»

الصحة

مؤسسة ألمانية تكشف أسباب مشاكل القلب

ماهو مقدار الكافيين المناسب للحمل؟

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

هل يؤثر الكبد التالف على علاج السكر؟

منوعات

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مصرع 5 في منجم فحم بالصين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«حد له شوق في حاجة؟».. مفردات الحارة المصرية

وزيرة الثقافة تتابع استعدادات إقامة معرض زايد للكتاب

مناقشة «أنفاس صليحة» في مختبر السرديات بالإسكندرية.. 3 مارس

«فاوست والأميرة الصلعاء»عرض مسرحى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر