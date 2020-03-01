بعد تحذير«بلومبرج».. اقتصادى: ستحدث فجوة تصنيعية بسبب «كورونا»

مع تصاعد وتيرة تفشى "كورونا"، حذرت وكالة بلومبرغ من تأثير الفيروس على توقف السلاسل التكنولوجية العالمية."تباطؤ النمو"وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: إن هناك تأثيرًا على الاقتصاد العالمى، فمن المتوقع أنه سيؤثر على تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى بمقدار 1.%."توقف المصانع"وأكد أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصينى خسر 160 مليار دولار جراء تراجع حركة التجارة من وإلى الصين، بجانب توقف كثير من المصانع، بالإضافة إلى حالة الحذر من جانب باقى الدول، خاصة بعد انتشار الفيروس فى إيطاليا، فرنسا، أمانيا، إسبانيا، وأمريكا، مما أدى إلى تراجع حركة الطيران."البحث عن بدائل"وتابع: "تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، سيكون فى الأجهزة والمعدات التى نستوردها من الصين، وتقدر بين 25٪ و27% من مستلزمات إنتاج وأجهزة ومعدات وقطع غيار، لذلك يجب التفكير فى بدائل والاتجاه نحو هونج كونج، إندونيسيا، كوريا، وماليزيا، حتى لا تحدث فجوة تصنيعية تؤثر على وجود السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، وبالتالى ارتفاع الأسعار فى ظل عدم وجود إمداد مستمر لتلك المنتجات، مما قد يسهم فى ارتفاع معدل التضخم".