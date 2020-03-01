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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير الحماية المدنية: سيطرنا على 60 ألف حادث خلال 2019

الأحد 01/مارس/2020 - 11:57 ص
احتفال وزارة الداخلية
احتفال وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قال اللواء محمد جبر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن رجال الإدارة نجحوا في السيطرة على 60 ألف حادث خلال عام 2019، وإن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية هو توعية المواطنين والشركات بدور الإدارة.

وأضاف اللواء محمد جبر: فى الوقت الذى تقوم به الدولة بالمشروعات العملاقة يستمر دور رجال الحماية المدنية الأبطال فى حماية المواطنين والمؤسسات فى مواجهة الأخطار، مؤكدا أن رجال الحماية المدنية يوالون كل الجهود فى مواجهة الحرائق، والعبوات المتفجرة، وإنقاذ الغرقى فهم رجال لا يهابون الأخطار.

وتابع أن الإدارة العامة للحماية المدنية تنسق مع كافة أجهزة الدولة لحماية الأرواح والممتلكات، كما تقوم وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير قطاع الحماية المدنية، وتزويده بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.

وكانت وزارة الداخلية قد أقامت، اليوم الأحد، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوي، بحضور اللواء هانى جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمد جبر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، واللواء هانى سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالشرطة والقوات المسلحة.

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